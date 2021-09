Σλοβενία: Σταματά τη χρήση εμβολίου της Johnson & Johnson μετά τον θάνατο 20χρονης

Η Λιουμπλιάνα αποφάσισε χθες Τετάρτη να αναστείλει προληπτικά την αξιοποίηση του εμβολίου Janssen κατά της COVID-19, που παράγει η φαρμακευτική θυγατρική Janssen του αμερικανικού ομίλου Johnson & Johnson, μετά τον θάνατο εικοσάχρονης γυναίκας στην οποία είχε χορηγηθεί.

«Σταματάμε προσωρινά, ωσότου να ξεκαθαριστούν όλες οι λεπτομέρειες για την περίπτωση αυτή», τόνισε ο υπουργός Υγείας, ο Γιάνες Ποκλούκαρ, μιλώντας στον Τύπο στη σλοβενική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την Μπογιάνα Μπέοβιτς, επικεφαλής της ομάδας των ειδικών που συμβουλεύει την κυβέρνηση, «ενδέχεται να υπάρχει (...) σύνδεση ανάμεσα στον εμβολιασμό και στον θάνατο» της νεαρής.

Νωρίτερα, σλοβενικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η εικοσάχρονη, η οποία εισήχθη τη Δευτέρα σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, μόλις μερικές ημέρες αφότου είχε λάβει το μονοδοσικό εμβόλιο της J&J για την COVID-19, υπέκυψε.

Παρουσίασε εγκεφαλική αιμορραγία και θρομβώσεις τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Είχε ήδη αναφερθεί στο παρελθόν ένας θάνατος έπειτα από εμβολιασμό για την COVID-19 στη Σλοβενία, όπου η ανοσοποίηση για τη νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός γίνεται υποχρεωτική στον δημόσιο τομέα από αύριο Παρασκευή 1η Οκτωβρίου, γεγονός που ωθεί αυξανόμενο αριθμό πολιτών να εμβολιαστεί.

Με το 47% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί πλήρως, η μικρή χώρα των Βαλκανίων με δύο εκατομμύρια κατοίκους καταγράφει ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης (64%).

Χθες βράδυ διαδηλωτές, ανάμεσά τους ο πατέρας της νεαρής, σύμφωνα με ΜΜΕ, συγκεντρώθηκαν στη σλοβενική πρωτεύουσα για να καταγγείλουν την υγειονομική πολιτική της κυβέρνησης.

🇸🇮 SLOVENIA

100.000 protestors took over the streets of Ljubljana, Slovenia today shouting "Lopovi" (it means traitor) to their goverment. People gathered to protest vaccine passports after a 20 years old girl died from the J&J vaccine in Slovenia. pic.twitter.com/Q7eahMJBY8

— Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) September 29, 2021