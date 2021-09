Εικόνες που σοκάρουν στην Ισπανία: Η στιγμή που τα κύματα «καταπίνουν» δύο ανθρώπους

Εικόνες που σοκάρουν καταγράφηκαν στην Ισπανία, όταν ένας ρώσος fitness coach προσπάθησε να σώσει μια γυναίκα, η οποία βούτηξε στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, με αποτέλεσμα και οι δύο να βρουν τραγικό θάνατο. Μάλιστα, τις αγωνιώδεις στιγμές βιντεοσκοπούσε εκείνη τη στιγμή η σύζυγος του Ρώσου.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος Daniil Gagarin φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η σύζυγός του Darya την περασμένη Πέμπτη (23/09) να προσπαθεί να σώσει τη φιλανδή fitness expert, Emma Mönkkönen, η οποία έκανε βουτιά από βράχο στον ορμίσκο La Zorra.

Κάποια στιγμή, ο Gagarin κατάφερε να τραβήξει τη Mönkkönen σε έναν βράχο, αλλά ένα κύμα έσκασε πάνω τους με αποτέλεσμα να παρασυρθούν και να χαθούν στη θάλασσα.

Τελικά, η σορός της Mönkkönen εντοπίστηκε μερικά μίλια μακριά, ενώ το πτώμα του Gagarin ανασύρθηκε την επόμενη ημέρα, όπως αναφέρει η NY Post.

Harrowing video captures the moment two fitness coaches are swept to sea after failed rescue attempt https://t.co/q7MkozAWhN pic.twitter.com/HMH5XwnaZF

— New York Post (@nypost) September 28, 2021