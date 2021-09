Ουκρανία: Απόπειρα δολοφονίας εναντίον προεδρικού συμβούλου – Τρεις σφαίρες χτύπησαν τον οδηγό

Ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Σερί Σεφίρ, επέζησε μιας απόπειρας δολοφονίας, ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε από σφαίρες, όπως έγραψε σήμερα, Τετάρτη (22/09) η εφημερίδα Strana.UA επικαλούμενη μια ανώνυμη πηγή.

«Πυροβολισμοί ερρίφθησαν εναντίον του Σεφίρ. Τρεις σφαίρες χτύπησαν τον οδηγό, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση. Ο Σεφίρ είναι ζωντανός, δεν τραυματίστηκε», ανέφερε η πηγή.

#BREAKING: Attempted assassination of Ukraine's President Zelensky's Aid Serhii Shefir. 10 bullets were shot at Shefir's car in Lisnyky village not far from Kyiv. Shefir is safe, his driver is wounded. pic.twitter.com/I3sKTegPum

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) September 22, 2021