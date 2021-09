Συναγερμός στην Ισπανία: Εξερράγη ηφαίστειο – Απομακρύνθηκαν κάτοικοι

Περίπου 40 άνθρωποι με προβλήματα κινητικότητας και κάποια ζώα από αγροκτήματα, στη νήσο Λα Πάλμα της Ισπανίας, απομακρύνθηκαν προς ασφαλέστερες περιοχές σήμερα, Κυριακή (19/09) αφότου οι επιστήμονες προειδοποίησαν για τον αυξημένο κίνδυνο μιας ηφαιστειακής έκρηξης, η οποία και τελικά σημειώθηκε.

Μια τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε μετά την έκρηξη στις 15.15 τοπική ώρα στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.

Λίγες ώρες πριν, οι αρχές απομάκρυναν περίπου 40 ανθρώπους, με προβλήματα κινητικότητας και ζώα από αγροκτήματα, από τα χωριά περιμετρικά του ηφαιστείου.

Επιστήμονες έχουν καταγράψει σειρά σεισμικών δονήσεων μεγέθους 3,8 βαθμών στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωγραφίας της Ισπανίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

This is a good compilation of what happened so far during the seismic crisis on #LaPalma. We can clearly se the movement of the seismic activity towards NW over time.

