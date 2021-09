SpaceX: Έτοιμοι για εκτόξευση οι πρώτοι ερασιτέχνες αστροναύτες – τουρίστες

Ο πύραυλος είναι έτοιμος στην εξέδρα εκτόξευσης, οι επιβάτες ανυπομονούν, έπειτα από μήνες εκπαίδευσης: η SpaceX σκοπεύει να πραγματοποιήσει τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/09) την πρώτη τουριστική, διαστημική αποστολή της, στέλνοντας τέσσερις «αρχάριους» απλούς πολίτες σε ένα φιλόδοξο, τριήμερο ταξίδι στο διάστημα.

Η αποστολή που φέρει τον τίτλο Inspiration4 («Έμπνευση4») δεν περιλαμβάνει κανέναν επαγγελματία αστροναύτη, για πρώτη φορά στα χρονικά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η εκτόξευση είναι προγραμματισμένη για τις 20.02 (03.02 ώρα Ελλάδας), αλλά με ένα «παράθυρο» πέντε ωρών. Οι μετεωρολογικές συνθήκες φαίνονται ευνοϊκές, καθώς το πρωί της Τετάρτης (15/09) επικρατούσε ηλιοφάνεια.

Falcon 9 and Dragon in the hangar at Launch Complex 39A ahead of launching @inspiration4x pic.twitter.com/xSygsTmuHY

Ο πύραυλος Falcon 9 που μεταφέρει την κάψουλα Dragon θα εκτοξευτεί από την περίφημη ράμπα 39Α του Κέντρου Κένεντι της Nasa, τη Φλόριντα, από το ίδιο σημείο απ’ όπου αναχώρησε η αποστολή Apollo 11 για τη Σελήνη.

Οι τέσσερις Αμερικανοί «τουρίστες» θα ταξιδέψουν λίγο μακρύτερα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μπαίνοντας σε τροχιά στα 575 χιλιόμετρα. Καθημερινά θα κάνουν 15 περιστροφές γύρω από τη Γη και στο τέλος θα ξεκινήσουν την κάθοδο για να πέσουν στον ωκεανό, στα ανοιχτά της Φλοριντας, με τη βοήθεια τεράστιων αλεξιπτώτων.

Tonight, the @inspiration4x space mission will carry the first all-civilian crew into orbit for a three-day trip that will raise money for @StJude.

The crew will soar some 360 miles above Earth. pic.twitter.com/58pUbyJUb2

— CBS Mornings (@CBSMornings) September 15, 2021