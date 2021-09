Αρτ Μετράνο: Πέθανε ο «αστυνόμος Μάουζερ» από τη Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών άφησε ο ηθοποιός Αρτ Μετράνο, γνωστός για τον κωμικό του ρόλο ως «αστυνόμος Έρνι Μάουζερ» στη σειρά ταινιών «Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή».

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο γιος του στο Instagram, αναφέροντας πως ο πατέρας του πέθανε την Πέμπτη (09/09) από φυσικά αίτια, στο σπίτι τους, στη Φλόριντα.

Ο Αρτ Μετράνο είχε υποστεί έναν σοβαρό τραυματισμό που εκτροχίασε την καριέρα του το 1989, όταν έπεσε από μια σκάλα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, χτυπώντας σοβαρά στο κεφάλι και την πλάτη, τραύματα που τον άφησαν με μερική παράλυση. Αργότερα χρησιμοποιούσε αμαξίδιο σε παραστάσεις εξιστορώντας με χιούμορ το ατύχημα και τη δύσκολη ανάρρωσή του.

R.I.P. Art Metrano, I've loved you in POLICE ACADEMY 2 & 3 since I was a kid!. pic.twitter.com/Ao5RjscLrT

— Tommy Kovac (@TommyKomic) September 10, 2021