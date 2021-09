Αφγανιστάν: Άγρια βασανιστήρια των Ταλιμπάν σε δύο δημοσιογράφους – Σκληρές εικόνες

Δύο Αφγανοί δημοσιογράφοι ξυλοκοπήθηκαν ενώ είχαν τεθεί υπό κράτηση αφού κάλυπταν μια διαδήλωση γυναικών στην Καμπούλ και τους συνέλαβαν οι Ταλιμπάν, ανέφερε ο εκδότης τους.

Ο Ζάκι Νταριάμπι, ο ιδρυτής και διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Etilaat Rooz, ανέβασε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες των δύο ρεπόρτερ: ο ένας είχε μεγάλα, κόκκινα σημάδια από ραβδισμό στα πόδια και το κάτω μέρος της πλάτης του και ο άλλος παρόμοια σημάδια στον ώμο και το χέρι. Τα πρόσωπά τους ήταν επίσης γεμάτα μελανιές και γδαρσίματα στις φωτογραφίες, τις οποίες επαλήθευσε το πρακτορείο Reuters.

The history of #Afghanistan journalism always remember the first day of #Taliban cabinet announcement and this photo of @etilaatroz journalists who were tortured by Taliban force.

Photo: @yamphoto pic.twitter.com/xGCebQxAuY

— Zaki Daryabi (@ZDaryabi) September 9, 2021