Moderna: Στα «σκαριά» μονοδοσικό εμβόλιο για τρίτη δόση κορονοϊού – Ποια άλλη ασθένεια θα «χτυπά»

Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε σήμερα, Πέμπτη (09/09) η Moderna, γνωστοποιώντας ότι θα αναπτύξει ένα μονοδοσικό εμβόλιο διπλής χρήσης, το οποίο θα λειτουργεί ως τρίτη δόση για τον κορονοϊό και ταυτόχρονα θα προφυλάσσει από την εποχιακή γρίπη.

«Σήμερα ανακοινώνουμε το πρώτο βήμα στο νέο εμβολιαστικό μας πρόγραμμα με την ανάπτυξη ενός εμβολίου μίας δόσης που θα είναι αναμνηστικό κατά του κορονοϊού και αναμνηστικό κατά της γρίπης», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna, Stéphane Bancel.

We just announced significant advances across our portfolio of #mRNA pipeline programs that will be presented today at our fifth annual R&D Day. Read more: https://t.co/tTxTf4X8Hd Join us for the R&D Day program beginning at 8am ET! #ThisIsJustTheBeginning pic.twitter.com/zqlYx4By27

— Moderna (@moderna_tx) September 9, 2021