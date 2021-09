Αφγανιστάν: Τρίβουν τα χέρια τους οι παραγωγοί οπίου – Πενταπλασιάστηκε η τιμή του

Η επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία έφερε χαμόγελα στους παραγωγούς οπίου του Αφγανιστάν, οι οποίοι είδαν την τιμή του προϊόντος τους να πενταπλασιάζεται σχεδόν μέσα σε λίγες ημέρες.

Μιλώντας στο Russia Today καλλιεργητές του φυτού από το οποίο παράγεται η ηρωίνη, είπαν ότι μετά από χρόνια που έδιναν την παραγωγή τους σχεδόν τσάμπα, πλέον ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Η τίμη του οπίου πριν την αποχώρηση των δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων από την χώρα ανέρχονταν στις 10.000 ρουπίες (97,39 ευρώ) το κιλό, ενώ σήμερα κοστίζει 48.000 ρουπίες (467,47 ευρώ) το κιλό.

Όσο για την διακίνησή του στον πλανήτη, όπως λένε, οι μεσάζοντες που αγοράζουν την παραγωγή τους, την μεταφέρουν με φορτηγά στο Πακιστάν, από εκεί στην Ινδία και την Ντόχα του Κατάρ και από εκεί στον υπόλοιπο κόσμο.

Opium farmers located near Jalalabad told RT’s news agency Ruptly that prices for the drug have been flying since the militant group’s swift acquisition of the country, which produced 83% of the world’s supply between 2015 and 2020. pic.twitter.com/HX7JPFjicX

— RT (@RT_com) September 8, 2021