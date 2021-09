Αφγανιστάν: Νέα κυβέρνηση ανακοίνωσαν οι Ταλιμπάν – Στις λίστες του FBI ο υπουργός Εσωτερικών

Νέα προσωρινή κυβέρνηση στο Αφγανιστάν ανακοίνωσαν σήμερα, Τρίτη (07/09) οι Ταλιμπάν, τρεις εβδομάδες μετά την κατάληψη της εξουσίας. Επικεφαλής της κυβέρνησης επιλέχθηκε ένας από τα ιδρυτικά στελέχη του ισλαμιστικού κινήματος, ο Μοχάμεντ Χασάν Ακχούντ. Παράλληλα, υπουργός των Εσωτερικών αναλαμβάνει ένα άτομο που βρίσκεται στις λίστες των καταζητούμενων του FBI, σύμφωνα με το BBC.

Ο συνιδρυτής των Ταλιμπάν Αμπντούλ Γάνι Μπαραντάρ θα είναι το νούμερο 2 στην νέα κυβέρνηση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του καθεστώτος, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, σε συνέντευξη Τύπου στην Καμπούλ. Έχοντας το σεβασμό από διάφορες φατρίες των Ταλιμπάν, ο Μπαραντάρ ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς στην Ντόχα που οδήγησαν στην αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από τη χώρα.

Μεταξύ των άλλων διορισμών που ανακοινώθηκαν, είναι εκείνοι του Μουλά Γιακούμπ, γιου του Μουλά Ομάρ, ως υπουργού Άμυνας και του Σιρατζουντίν Χακάνι, αρχηγού του δικτύου Χακάνι και και καταζητούμενου από το FBI, ως υπουργού Εσωτερικών.

Ο Αμίρ Χαν Μουτάκι, διαπραγματευτής των Ταλιμπάν στη Ντόχα, διορίστηκε επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η σύνθεση της κυβέρνησης δεν έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Μουτζαχίντ, διαβεβαιώνοντας ότι το κίνημά του, το οποίο υποσχέθηκε μια κυβέρνηση «χωρίς αποκλεισμούς», θα προσπαθήσει να «συμπεριλάβει ανθρώπους από άλλα μέρη της χώρας».

