Χάος στο Αφγανιστάν: Βίαια επεισόδια σε διαδήλωση για τα δικαιώματα των γυναικών

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα, Σάββατο στην Καμπούλ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τα δικαιώματα των γυναικών.

Βίντεο από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εικονίζουν σκηνές χάους κατά τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Καμπούλ.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε, σύμφωνα με δημοσιογράφους, οι οποίοι δημοσιοποίησαν φωτογραφίες μιας γυναίκας από το κεφάλι της οποίας τρέχει αίμα.

Rabia Sadat one of the today’s protestor in #Kabul beaten by Taliban. #Afghanistan . pic.twitter.com/1s3El4TZHW

Αφγανές πραγματοποιούν τις δύο τελευταίες ημέρες διαδηλώσεις στην ελεγχόμενη από τους Ταλιμπάν Καμπούλ, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των γυναικών και ζητώντας ισότητα, δικαιοσύνη και δημοκρατία.

Σήμερα οι ακτιβίστριες πραγματοποίησαν διαδήλωση κοντά στο αφγανικό προεδρικό μέγαρο και κρατούσαν πανό που έγραφαν «Δεν είμαστε οι γυναίκες των χρόνων του '90».

Second day in row: #women in #Kabul marching for their rights. Today’s slogan: we are not the women of 20 year ago.

And

- Equality

-Justice

-Democracy.

The March happening now in the same place, Faware Aab Aquare, close to ARG. #AfganistanWomen pic.twitter.com/Kj3QRhwBME

— Zaki Daryabi (@ZDaryabi) September 4, 2021