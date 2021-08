Αφγανιστάν: Στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά του ISIS-K η έκρηξη στην Καμπούλ

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Καμπούλ.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σήμερα στρατιωτικό πλήγμα στην Καμπούλ, όπως δήλωσαν στο Ρόιτερς δύο αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι ίδιοι, διατηρώντας την ανωνυμία τους, είπαν ότι το πλήγμα είχε ως στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K, του αφγανικού παραρτήματος του Ισλαμικού Κράτους που ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την Πέμπτη.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι επικαλούνται τις πρώτες πληροφορίες και ότι αυτές πιθανόν να αλλάξουν.

Νωρίτερα σήμερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) άκουσαν μια έκρηξη, η οποία, σύμφωνα με έναν υπεύθυνο της πρώην αφγανικής κυβέρνησης η οποία ανατράπηκε από τους Ταλιμπάν πριν από δύο εβδομάδες, προκλήθηκε από ρουκέτα που «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έπληξε ένα σπίτι».

Αυτό επιβεβαίωσαν και δύο αυτόπτες μάρτυρες στο Ρόιτερς τονίζοντας ότι το σπίτι βρίσκεται σε μια περιοχή στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου όπως αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

A rocket attack in Kabul a residential house in Khajeh Baghra near Kabul airport. pic.twitter.com/ldXyp7ddXw

— Rabia Sadat (@realRabiaSadat) August 29, 2021