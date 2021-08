Από υπουργός Εσωτερικών στο Αφγανιστάν έγινε… διανομέας με ποδήλατο στη Γερμανία

Ο Σάγεντ Σαντάτ ήταν υπουργός Επικοινωνιών στην κυβέρνηση του Αφγανιστάν προτού εγκατασταθεί στη Γερμανία τον περασμένο Δεκέμβριο ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον.

Σήμερα εργάζεται ως διανομέας στη Λειψία, στην ανατολική Γερμανία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ίδιος λέει ότι ορισμένοι στην πατρίδα του σχολίασαν αρνητικά την απόφασή του να κάνει μια τέτοια δουλειά έχοντας υπηρετήσει στην κυβέρνηση επί δύο χρόνια μέχρι το 2018.

Αλλά για εκείνον σήμερα, η δουλειά είναι δουλειά.

«Δεν αισθάνομαι για κανένα λόγο ενοχές. Ελπίζω και άλλοι πολιτικοί να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, εργαζόμενοι με το κοινό αντί να κρύβονται», λέει ο 49χρονος ακουμπισμένος στο ποδήλατό του και φορώντας την πορτοκαλί στολή του.

Afghan minister now delivering pizza in #Germany

▪️#Afghanistan's former communications minister Sayed Ahmad Shah Saadat is now a driver for the Lieferando delivery service in Leipzig. pic.twitter.com/4SpQPHGrZm

— EHA News (@eha_news) August 22, 2021