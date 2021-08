Ξεχειλίζει η απελπισία: «Οι Ταλιμπάν έρχονται» – Οι κραυγές γυναίκας που εκλιπαρεί στρατιώτες για βοήθεια

Δεν έχουν τέλος οι εικόνες απελπισίας στο Αφγανιστάν, όπου αμέτρητοι άνθρωποι καλούν για βοήθεια μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ένα βίντεο που δείχνει μια γυναίκα να εκλιπαρεί για βοήθεια πίσω από έναν φράχτη και να φωνάζει: «Οι Ταλιμπάν έρχονται», σύμφωνα με δημοσίευμα της NY Post. Μαζί της ένα πλήθος απελπισμένων ανθρώπων που προσπαθεί να γλιτώσει από το σκοταδιστικό καθεστώς.

Help us Taliban are coming our homes. 💔 pic.twitter.com/U1CBqdcaBE

Κι αυτό δεν είναι το μοναδικό βίντεο, καθώς υπάρχουν αμέτρητα ακόμη που απεικονίζουν θλιβερές εικόνες απελπισίας στην Καμπούλ.

Συνολικά 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εντός και γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ταλιμπάν και του ΝΑΤΟ, από την Κυριακή που οι πρώτοι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, προκαλώντας τη συρροή στο αεροδρόμιο ενός φοβισμένου πλήθους που προσπαθεί να εγκαταλείψει τη χώρα.

Οι θάνατοι αυτοί προκλήθηκαν είτε από πυρά είτε σε ποδοπατήματα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των Ταλιμπάν και κάλεσε τους ανθρώπους, οι οποίοι εξακολουθούν να συνωστίζονται στις πύλες του αεροδρομίου να επιστρέψουν στα σπίτια τους αν δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ταξιδέψουν.

«Δεν θέλουμε να πειράξουμε κανέναν στο αεροδρόμιο», δήλωσε ο αξιωματούχος των Ταλιμπάν, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί όπως αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Καμπούλ άλλαξε ήδη πρόσωπο. Τέσσερις ημέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, οι αφίσες και οι φωτογραφίες γυναικών που κοσμούσαν τις βιτρίνες καλύφθηκαν ή βανδαλίστηκαν.

Images of women have been covered up or vandalised on storefronts around Kabul, a sign of the Afghan capital's rapidly changing face in the days pic.twitter.com/ffHfwBMRA5

A Taliban fighter walks past a beauty salon with images of women defaced using spray paint in Shar-e-Naw, Kabul on August 18.

Σε 20 χρόνια, τα ινστιτούτα ομορφιάς άνθισαν κατά εκατοντάδες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, προτείνοντας ραντεβού για μακιγιάζ ή μανικιούρ στις γυναίκες αυτές που μεγάλωσαν με μπούρκα που κάλυπτε όλο τους το κεφάλι και το σώμα ως τα μάτια.

Images of women have been vandalised on storefronts around Kabul, days after the #Taliban took charge of #Afghanistan.

At least one stores whitewashed its outdoor walls to cover up advertisements showing the faces of smiling women in bridal regalia ~ @AFP pic.twitter.com/eonjs4QLWl

— Arwa Ibrahim (@arwaib) August 19, 2021