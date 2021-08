Αφγανιστάν: Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ σε πορεία, ποδοπατήθηκαν διαδηλωτές – Πολλοί νεκροί

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην αφγανική πόλη Ασανταμπάντ όταν μαχητές Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που ανέμιζαν τη σημαία του Αφγανιστάν σε ένα συλλαλητήριο για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, μία ημέρα αφότου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια άλλη διαδήλωση.

Οι διαδηλώσεις από ανθρώπους που ανεμίζουν την αφγανική σημαία, σε μερικές περιπτώσεις αφού καταστρέψουν τη λευκή σημαία των Ταλιμπάν σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, είναι οι πρώτες ενδείξεις λαϊκής εναντίωσης στους Ταλιμπάν μετά την εντυπωσιακή προέλασή τους σε όλη τη χώρα και την κατάληψη της πρωτεύουσας Καμπούλ την Κυριακή όπως αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν οι απώλειες οφείλονται στα πυρά ή στο ποδοπάτημα που προκάλεσαν, δήλωσε ο Μοχάμεντ Σαλίμ από την πόλη αυτή, πρωτεύουσα της επαρχίας Κουνάρ (ανατολικά).

«Εκατοντάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους», είπε ο Σαλίμ. «Στην αρχή φοβόμουν και δεν ήθελα να πάω αλλά όταν είδα έναν από τους γείτονές μου να ενώνεται μαζί τους έβγαλα τη σημαία που έχω στο σπίτι».

«Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στο ποδοπάτημα και από τα πυρά των Ταλιμπάν».

