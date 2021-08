Έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, με τηλεδιάσκεψη, συγκάλεσε για την Παρασκευή 20 Αυγούστου και με θέμα το Αφγανιστάν, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε στο twitter ο Γ. Στόλτενμπεργκ: «Έχω συγκαλέσει έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ την Παρασκευή 20 Αυγούστου για να συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό και να συζητήσουμε την κοινή μας προσέγγιση για το Αφγανιστάν».

I have convened an extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers this Friday 20 August to continue our close coordination & discuss our common approach on #Afghanistan.

