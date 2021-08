Ταλιμπάν: Πρώτη συνέντευξη Τύπου – Αμνηστία για τους εχθρούς, Σαρία για τις γυναίκες

Με απαγγελία από το Κοράνι άρχισε σήμερα, Τρίτη (17/08) ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ την πρώτη συνέντευξη Τύπου του κινήματος στην Καμπούλ.

Στη συνέχεια είπε στους δημοσιογράφους «Συγχαίρω το έθνος» για τη νίκη αυτή, είμαι υπερήφανος για όλο το έθνος, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πρόσθεσε ότι το Ισλαμικό Εμιράτο δεν κρατά καμιά κακία εναντίον κανενός. «Δεν θέλουμε κανέναν εσωτερικό ή εξωτερικό εχθρό». Κανείς από την αμερικανική ή τη διεθνή κοινότητα δε θα πάθει τίποτα, είπε ο Μουτζαχίντ.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν είπε ότι το Ισλαμικό Κράτος δεσμεύεται υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών εντός του πλαισίου του ισλαμικού νόμου (Σαρία). Οι γυναίκες μας είναι μουσουλμάνες, θα είναι ευτυχείς επίσης να ζουν εντός του πλαισίου της Σαρία. Οι γυναίκες μας έχουν δικαιώματα και θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτά τα δικαιώματα, έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην εκπαίδευση, στην υγεία και σε άλλους τομείς, τόνισε.

“Unfortunately the last government was weak, they didn’t keep their promises”

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid tells Kabul residents “their security is ensured” as he addresses Afghans for first time since the group took took control

Latest: https://t.co/IUtAPurBs4 pic.twitter.com/0NLuuc6FwE

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 17, 2021