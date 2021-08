Αφγανιστάν: Συγκλονιστική εικόνα με 640 ανθρώπους στοιβαγμένους σε στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ

Στρατιωτικά αεροσκάφη που εκκενώνουν διπλωμάτες και πολίτες από το Αφγανιστάν άρχισαν να απογειώνονται σήμερα το πρωί, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας δυτικής χώρας.

Ο διάδρομος, τον οποίο είχαν καταλάβει χθες Δευτέρα χιλιάδες απελπισμένοι Αφγανοί που ήθελαν απεγνωσμένα να φύγουν από την πρωτεύουσα μετά την κατάληψή της από τους Ταλιμπάν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς το πλήθος απομακρύνθηκε, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, στις οποίες έχει ανατεθεί η φύλαξη και η λειτουργία του αεροδρομίου, είχαν σταματήσει χθες τις πτήσεις εξαιτίας του χάους που επικρατούσε.

Σύμφωνα με τη New York Post, εκατοντάδες Αφγανοί που αγωνιούσαν για τη ζωή τους μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν έτρεξαν προς τη μισοκατεβασμένη ράμπα του C-17 Globemaster III και μπήκαν μέσα στο μεγάλο διαμέρισμα φορτίου του αεροσκάφους. Το πλήρωμα του φορτηγού αεροσκάφους αποφάσισε να επιτρέψει στους πρόσφυγες να παραμείνουν και το αεροσκάφος απογειώθηκε με ασφάλεια με προορισμό το Κατάρ. Συνολικά 640 πρόσφυγες κατάφεραν να αποδράσουν από την Καμπούλ με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, πολύ περισσότεροι από τον αριθμό που σκόπευε να μεταφέρει το πλήρωμα.

