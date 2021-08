0

Απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών

Η βραβευμένη με Grammy Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτης της φολκ Νάνσι Γκρίφιθ πέθανε σε ηλικία 68 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η δισκογραφική εταιρία Rounder Records μέσω Twitter.

Όπως τονίζεται στο ΑΠΕ ΜΠΕ, η μουσικός από το Τέξας ήταν γνωστή από τα τραγούδια της όπως το "Love at the Five and Dime", που υμνεί τον Νότο.