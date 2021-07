Το «πείραμα» της Ισλανδίας: Πώς πήγαν οι δοκιμές στο μοντέλο της 4ήμερης εργασίας

Οι δοκιμές για το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας στην Ισλανδία χαρακτηρίζονται από «αδιανόητη επιτυχία», αναγκάζοντας εργοδότες και εργαζομένους να υιοθετήσουν ευέλικτες μορφές εργασίας με μικρότερα ωράρια και κανονικές πληρωμές.

Ειδικότερα, τα δοκιμαστικά του μοντέλου αυτού διάρκεσαν από το 2015 έως το 2019, ενώ όσοι έλαβαν μέρος στο «πείραμα» πληρώνονταν μεν κανονικά, εργάζονταν όμως λιγότερες ώρες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η παραγωγικότητα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα ή ακόμα και βελτιώθηκε για την πλειονότητα των εργασιακών χώρων που συμμετείχαν.

Αντίστοιχα πειράματα βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως στην Ισπανία και τη Νέα Ζηλανδία.

