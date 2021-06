Την… γλίτωσε φτηνά ο Αντετοκούνμπο – Τι έδειξε η μαγνητική τομογραφία

Ευχάριστα είναι τα μαντάτα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως μεταδίδουν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία από τις ΗΠΑ για τον Έλληνα σταρ του ΝΒΑ, καθώς την... γλίτωσε φτηνά. Ο σοκαριστικός τραυματισμός που υπέστη στον 4ο αγώνα των τελικών της Ανατολής κόντρα στους Ατλάντα Χοκς δεν είναι τόσο σοβαρός, όσο φοβήθηκαν όλοι στην αρχή κι αυτό αποδείχθηκε από την μαγνητική τομογραφία που έβγαλε.

Σύμφωνα με όσα λένε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς δεν έχει υποστεί κάταγμα στον αστράγαλο, αλλά ούτε έχουν πειραχτεί οι σύνδεσμοι στο αριστερό γόνατο. Πρόκειται για σοβαρό διάστρεμμα, ενώ έχει και μεγάλους μώλωπες, αιματώματα στα οστά, όμως δεν έχει πάθει μεγάλη ζημιά.

Παρόλα αυτά η επιστροφή του στη δράση δεν έχει γίνει γνωστή κι αν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στις 4 νίκες (2-2 το σκορ μέχρι τώρα) και να πάει στους τελικούς του ΝΒΑ για να διεκδικήσει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

BREAKING: An MRI on Giannis Antetokounmpo’s knee showed no structural damage. This is great news. I still believe he is dealing with a mild to moderate ligament sprain and bone bruise given the severity of the hyperextension, and a timeline to return remains unclear.

