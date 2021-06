Πήγε να τα «βάλει» με άγνωστο σε παμπ και προέκυψε επαγγελματίας του… ΜΜΑ

Με τον λάθος άνθρωπο επέλεξε να τσακωθεί ένας άνδρας μέσα σε μια παμπ, καθώς συνειδητοποίησε με τον πιο... επώδυνο τρόπο ότι ήταν ο επαγγελματίας μαχητής του ΜΜΑ, Joe Schilling.

Όπως θα δείτε στο βίντεο παρακάτω, ο Schilling πέρασε δίπλα από έναν άνδρα στην παμπ, σπρώχνοντάς τον ελαφρά και προκαλώντας την αντίδρασή του. Ωστόσο, ο μαχητής του ΜΜΑ δεν φάνηκε να έχει πολλή υπομονή, καθώς εξαπέλυσε εναντίον του... μιάμιση μπουνιά, σωριάζοντάς τον στο πάτωμα.

Το βίντεο ανέβασε αρχικά στο Instagram ο ίδιος ο Schilling, με την πλατφόρμα ωστόσο να το κατεβάζει καθώς παραβίαζε τους όρους της κοινότητας. «Επτά δισεκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο και διάλεξες εμένα», έγραψε ο Schilling στο Instagram, μιλώντας για... αυτοάμυνα, αλλά και για «εμπειρία που απείλησε τη ζωή μου».

Ο Schilling εξέδωσε αργότερα και ανακοίνωση, επιμένοντας ότι τον χτύπησε στο πλαίσιο αυτοάμυνας και αποκαλύπτοντας πως ο άνδρας είχε βρίσει χυδαία και ρατσιστικά έναν σερβιτόρο.

Δείτε το βίντεο:

Footage emerged of former GLORY Tournament Champion & Bellator fighter Joe Schilling assaulting a man in a bar dispute. The fighter took it to social media and claims it was self-defense, during a "life-threatening experience". pic.twitter.com/cybXpPJWFT

— Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) June 28, 2021