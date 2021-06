Σοκ στη Βρετανία με 11χρονη που ήταν έγκυος χωρίς να το καταλάβει κανείς

Σοκ έχει προκαλέσει στη Μεγάλη Βρετανία η είδηση, ότι μία 11χρονη έγινε μητέρα, η νεότερη στην ιστορία της χώρας.

Το παιδί που ήταν 10 ετών, όταν έμεινε έγκυος, γέννησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά από 30 εβδομάδες εγκυμοσύνης, σύμφωνα με τη βρετανική The Sun. «Είναι η νεότερη μητέρα, για την οποία έχω ακούσει», δήλωσε η γιατρός Κάρολ Κούπερ. «Το βάρος επηρεάζει πολλές ορμόνες. Επειδή τα παιδιά έχουν μεγαλύτερο βάρος, η εφηβεία εμφανίζεται νωρίτερα αυτές τις ημέρες», πρόσθεσε η ίδια.

Exclusive: Girl aged just 11 gives birth and is believed to be Britain’s youngest ever mum https://t.co/OluNIAJNva pic.twitter.com/0F0smdfcAe

— Isaac Crowson (@icrowson) June 27, 2021