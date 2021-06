Συναγερμός στο Βίρτσμπουργκ της Γερμανίας για επιθέσεις με μαχαίρι

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης Βίρτσμπουργκ στη Γερμανία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει περιοχές του κέντρου της πόλης. Η ιστοσελίδα Insider Paper σε ανάρτησή της στο Twitter κάνει λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, ενώ δημοσιεύει βίντεο από τη συμπλοκή.

BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video:

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2021