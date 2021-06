Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τη «μερική κατάρρευση κτιρίου» στο Μαϊάμι Μπιτς στη Φλόριντα νωρίς το πρωί της Πέμπτης, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική «κτίριο κατέρρευσε μερικώς κοντά στην οδό 88 και τη λεωφόρο Collins».

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available.

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021