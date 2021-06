«Κοσμοπολίτισσες» αγελάδες έκαναν βόλτες στους δρόμους του Λος Άντζελες

Ένα ασυνήθιστο ροντέο εκτυλίχθηκε στους δρόμους μιας κοινότητας στα ανατολικά του Λος Άντζελες, με πρωταγωνίστριες 40 αγελάδες που το έσκασαν, αρνούμενες να οδηγηθούν στο σφαγείο και οι αστυνομικοί που, ως άλλοι καουμπόηδες, ανέλαβαν να τις εντοπίσουν και να τις πιάσουν.

Οι αγελάδες περιφέρονταν για ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας στους δρόμους του Πίκο Ριβέρα. Κάποιες έβοσκαν στο γκαζόν των κήπων, άλλες πηδούσαν φράχτες των σπιτιών ή κυκλοφορούσαν ανέμελες στον δρόμο, προς μεγάλη έκπληξη των οδηγών.

Οι άνδρες του σερίφη του Λος Άντζελες, με τη βοήθεια έφιππων αστυνομικών που εστάλησαν ως ενισχύσεις, χρειάστηκαν πολλές ώρες για να τις συγκεντρώσουν και να τις πείσουν να ανέβουν στα ειδικά φορτηγά μεταφοράς ζώων. Συνολικά ξαναβρέθηκαν οι 38 από τις 40 αγελάδες που το έσκασαν, όταν βρήκαν ανοιχτή μια πύλη του σφαγείου. Η μία από αυτές αγνοείται ακόμη.

Η τελευταία αγελάδα γλίτωσε το σφαγείο, όχι όμως και τον θάνατο. Προφανώς τρομαγμένη, επιτέθηκε σε μια τετραμελή οικογένεια, ρίχνοντας κάποια μέλη της στο έδαφος και ένας αστυνομικός την πυροβόλησε, σκοτώνοντάς της, για να μην υπάρξουν άλλα θύματα.

This happened in LA today. Cows on the loose. In Los Angeles. Lmaooooo

Look the pigs are chasing the cows!

