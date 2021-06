Βραζιλία: Το δημόσιο «σκάσε» του οργισμένου Μπολσονάρο σε δημοσιογράφο

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο έχασε χθες Δευτέρα την ψυχραιμία του και ζήτησε από δημοσιογράφο να "σκάσει", ενώ χαρακτήρισε "για τα σκατά" τον Globo, τον μεγαλύτερο όμιλο μέσων ενημέρωσης της χώρας.

"Σκάσε! Είστε απατεώνες. Κάνετε σάπια δημοσιογραφία που δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Καταστρέφετε την βραζιλιάνικη οικογένεια, την βραζιλιάνικη θρησκεία", φώναξε έξω φρενών σε μια δημοσιογράφο του TV Globo, η οποία του έθετε ερώτηση για την χρήση προστατευτικής μάσκας έπειτα από στρατιωτική τελετή στην Γκουαρατινγκέτα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

Η δημοσιογράφος του υπενθύμισε κυρίως, ότι του επιβλήθηκαν πρόστιμα σε αρκετές βραζιλιάνικες πολιτείες επειδή έλαβε μέρος σε συγκεντρώσεις χωρίς προστατευτική μάσκα. "Πάω όπου θέλω, όπως θέλω, εντάξει; Αν δεν θέλετε να φοράτε μάσκα, μην φοράτε" συνέχισε, προτού βγάλει απότομα την δική του. "Να, μπορείτε να το βάλετε αυτό στο τηλεοπτικό σας δελτίο: δεν φοράω μάσκα στην Γκουαρατινγκέτα! Ικανοποιήθηκες τώρα;", φώναξε ο επικεφαλής της άκρας δεξιάς, ο οποίος δεν έχει σταματήσει να τα βάζει με τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τον όμιλο Globo, από τότε που ξεκίνησε την προεδρική του θητεία, τον Ιανουάριο του 2019.

"Το Globo είναι ένα μέσο για τα σκατά (...) Αυτοί που παρακολουθούν (αυτό το κανάλι) πέφτουν θύμα παραπληροφόρησης. Θα έπρεπε να ντρέπεστε", συνέχισε. "Ο πρόεδρος δεν θα εμποδίσει ούτε θα περιορίσει την δουλειά του Τύπου με φωνές ή μισαλλοδοξία", αντέδρασε ο όμιλος Globo σε ανακοίνωσή του.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος άσκησε επίσης κριτική στο δίκτυο CNN Brasil, το οποίο "εξήρε", σύμφωνα με τον ίδιο, διαδηλώσεις κατά του Μπολσονάρο που συγκέντρωσαν χιλιάδες ανθρώπους σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βραζιλίας το Σάββατο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζαΐχ Μπολσονάρο εκφοβίζει δημοσιογράφους. "Θέλω να σου κλείσω το στόμα με γροθιές", απάντησε τον Αύγουστο του 2020 σε ρεπόρτερ της εφημερίδας O Globo, ο οποίος τον ρωτούσε για φήμες για ύποπτες πληρωμές στον λογαριασμό της συζύγου του Μισέλ.

Τον Ιανουάριο του 2020, είχε δηλώσει ότι οι δημοσιογράφοι είναι "είδος προς εξαφάνιση".

