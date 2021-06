Ιταλία: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα με το τελεφερίκ με τους 14 νεκρούς

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία που γράφτηκε τον περασμένο Μάιο στην Ιταλία, όταν ένα τελεφερίκ συνετρίβη κοντά στη λίμνη Ματζόρε, οδηγώντας στον θάνατο 14 ανθρώπους.

Στο βίντεο φαίνεται η μοιραία διαδρομή της καμπίνας του τελεφερίκ, από τη στιγμή που έσπασε το ατσάλινο νήμα, αφήνοντάς την να πέσει στο κενό.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, η καμπίνα απείχε ελάχιστα από τον σταθμό που θα έδενε, πριν σπάσει το ατσάλινο νήμα και συντριβεί.

Italian media published on Wednesday video footage of the deadly cable car disaster which occurred in northern Italy about three weeks ago. 14 people were killed in the accident, including five Israelis, all from the the same family. pic.twitter.com/LYZpeaRs04

Υπενθυμίζεται ότι από τους 15 επιβάτες, μόνο ο 5χρονος Εϊτάν από το Ισραήλ επέζησε.

Police have arrested three people in the cable car disaster that killed 14 people in northern Italy.

The emergency brake may have been deactivated by a clamp used as a temporary repair, prosecutors say pic.twitter.com/zlwmTtkJJ3

