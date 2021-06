Σκηνές χάους με σπρωξιές, βρισιές και οχλαγωγία στη συνάντηση Μπάιντεν-Πούτιν

Εικόνες χάους με σπρωξίματα, φωνασκίες και ερωτήσεις που έκαναν ο ένας πάνω στον άλλο οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στη συνάντηση των Προέδρων των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατέγραψαν οι κάμερες.

«Σταματήστε να σπρώχνετε» ακούστηκε να φωνάζει άνδρας της ασφάλειας του Τζο Μπάιντεν, ενώ δεν άργησε και η επέμβαση της συνοδείας ασφαλείας του Βλαντίμιρ Πούτιν. «Τελείωσε! Όπως σας είπα. Φύγετε παρακαλώ!» ήταν μια από τις φράσεις που ακούστηκαν. «Ήταν η πιο χαοτική σύνοδος εδώ και 9 χρόνια» περιέγραψε η δημοσιογράφος του Politico, Anita Kumar.

«Δημοσιογράφοι βρίζονταν, ρώσοι της ασφάλειας έβαλαν κόκκινη κορδέλα για να διαχωρίσουν τους δημοσιογράφους από τους ηγέτες, φώναζαν στους δημοσιογράφους να φύγουν, τους έσπρωχναν, δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου τους απαντούσαν, φωνάζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν να τους αγγίζουν. Οι ηγέτες τους άκουγαν και φαίνονταν να το διασκεδάζουν. Κάποια στιγμή ο Μπάιντεν μίλησε στον μεταφραστή και χαμογέλασε…» περιγράφει.

Putin-Biden Summit | Journalists stampede the Villa La Grange entrance

Journalists getting a bit too noisy ahead of Putin-Biden summit

— RT (@RT_com) June 16, 2021