Euro 2020: Ανώτερη η Γαλλία στη «μάχη» με την Γερμανία – Προσγειώθηκε ανεμόπτερο στο γήπεδο

Τι κι αν η νίκη ήρθε με αυτογκόλ... Η Γαλλία ήταν σαφώς ανώτερη στο Μόναχο και επικράτησε της Γερμανίας με 1-0 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Euro 2020.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο 20', χάρη στη σέντρα από αριστερά του Ερναντέζ και το λάθος του Χούμελς, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποφύγει την πορεία της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα του Νόιερ.

Οι Γάλλοι είχαν και δοκάρι με τον Ραμπιό, ενώ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης τους ακυρώθηκαν δύο γκολ, που πέτυχαν οι Εμπαμπέ και Μπενζεμά. Έστω και με μικρό άγχος στο τέλος οι τρικολόρ πανηγύρισαν τη νίκη.

Επισκέπτης εξ ουρανού

Πάντως, το ματς άργησε να ξεκινήσει λόγω ενός επισκέπτη εξ... ουρανού. Ένα μέλος GreenPeace προσπάθησε να προσγειωθεί στο γήπεδο χρησιμοποιώντας ένα ανεμόπτερο.

Την ώρα οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν πάρει τις θέσεις τους για να ξεκινήσει το ματς έκανε την εμφάνιση του στον ουρανό του γηπέδου ένα κίτρινο... αντικείμενο.

Ο χειριστής του ήθελε απλά να περάσει μήνυμα, αλλά χτύπησε πάνω στα σύρματα που βρίσκεται η τηλεοπτική εναέρια κάμερα και έκανε αναγκαστική προσγείωση. Παίκτες και διαιτητές σάστισαν αλλά στη συνέχεια έσπευσαν να βοηθήσουν τον εισβολέα, λίγο πριν επέμβουν οι άνδρες της ασφάλειας και τον απομακρύνουν από το γήπεδο.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9

— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021