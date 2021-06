Ένας 34χρονος σκόρπισε το θάνατο σε συναδέλφους του σε εργοστάσιο στην Αλαμπάμα και μετά αυτοκτόνησε

Ένας 34χρονος εργαζόμενος σε εργοστάσιο που κατασκευάζει πυροσβεστικούς κρουνούς, στο Άλμπερτβιλ της Αλαμπάμας, άνοιξε πυρ μέσα στον χώρο εργασίας του, σκοτώνοντας δύο συναδέλφους του και τραυματίζοντας άλλους δύο, προτού να βάλει τέλος στη ζωή του, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, ο Αντρέας Χόρτον άρχισε να πυροβολεί τους συναδέλφους του με ένα πιστόλι, γύρω στις 2.30, ενώ έκανε τη βάρδια του στο εργοστάσιο Mueller Co.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Άλμπερτβιλ, Τζέιμι Σμιθ, είπε στους δημοσιογράφους ότι από τα πυρά έπεσαν νεκροί ο Μάικλ Λι Ντόμπινς και ο Ντέιβιντ Λι Χόρτον. Δύο τραυματισμένοι εργάτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Τσατανούγκα, στο Τενεσί και η κατάστασή τους δεν είναι γνωστή.

Ο Σμιθ είπε ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν αν υπάρχει κάποια συγγενική σχέση μεταξύ του δράστη και ενός από τα θύματα, του Ντέβιντ Λι Χόρτον.

Ο 34χρονος έφυγε από το εργοστάσιο με ένα τζιπ και λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρός στο Γκάντερσβιλ, περίπου 24 χιλιόμετρα από το Άλμπερτβιλ. Πιθανότατα αυτοπυροβολήθηκε. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν πολλά πυροβόλα όπλα.

Το κίνητρο του Χόρτον δεν έχει διευκρινιστεί, επισημαίνεται στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από τις αρχές του έτους στις ΗΠΑ έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 19.000 άνθρωποι, σε επιθέσεις με χρήση όπλων, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική, ερευνητική οργάνωση Gun Violence Archive. Στις αρχές του μήνα, ένας πυροσβέστης στην κομητεία του Λος Άντζελες πυροβόλησε και σκότωσε έναν συνάδελφό του, τραυμάτισε έναν δεύτερο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Τον περασμένο μήνα, επίσης στην Καλιφόρνια, ένας εργαζόμενος στη συντήρηση των τραμ σκότωσε εννέα συναδέλφους του ενώ τον Απρίλιο, ένας 19χρονος πρώην εργαζόμενος στη FedEx στην Ινδιανάπολη πυροβόλησε και σκότωσε οκτώ ανθρώπους, προτού να στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

