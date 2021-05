«Εγώ η Σαπέγκα Σοφία Αντρέεβνα…» – «Ομολόγησε» και η σύντροφος του Προτάσεβιτς

«Εγώ η Σαπέγκα Σοφία Αντρέεβνα…»...Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο με σύντροφο του Ρομάν Προτάσεβιτς, στο οποίο φαίνεται να «ομολογεί» ότι «ενεργούσε κατά του λευκορωσικού κράτους».

«Είμαι η συντάκτρια του καναλιού του Telegram ‘Μαύρο βιβλίο της Λευκορωσίας’ το οποίο δημοσιοποιεί προσωπικές πληροφορίες για αξιωματούχους των Εσωτερικών Υποθέσεων» δηλώνει, μοιάζοντας να μιλάει σα να της έχουν υπαγορεύσει τι θα πει.

Υποστηρικτές της καταγγέλλουν ότι προηγουμένως είχε υποστεί βασανιστήρια όπως ο Προτάσεβιτς.

Η Σαπέγκα θα παραμείνει κρατούμενη για τουλάχιστον δύο ακόμη μήνες σε φυλακές της λευκορωσικής KGB, ανέφερε το πρακτορείο TASS ανέφεραν ο πατέρας της Σεργκέι Ντούντιτς και ο δικηγόρος της.

Η 23χρονη Ρωσίδα συνελήφθη μαζί με τον 26χρονο δημοσιογράφο κατά την «κρατική αεροπειρατεία» της πτήσης της Ryanair από την Αθήνα με αρχικό προορισμό το Βίλνιους, όπου η Σοφία είναι φοιτήτρια.

A video showing detained journalist #RomanProtasevich’s girlfriend, #SofiaSapega, emerged on the Yellow Leaks Telegram channel on Tuesday.

Ruptly cannot independently verify the exact date and place where the video was shot.#Belarus #Lukashenko #Minsk pic.twitter.com/b1WiGPUr11

