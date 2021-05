Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι χτύπησε το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα

Το Ισραήλ υποστηρίζει πως βομβάρδισε το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα σήμερα, Κυριακή, όπως μεταδίδει το Russia Today και άλλα διεθνή πρακτορεία.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι χτύπησαν το πρωί της Κυριακής την οικία του Γιάχια Σινγουάρ, ηγέτη της Χαμάς από το 2017, το οποίο βρίσκεται στη γειτονιά Καν Γιουνίς στη Γάζα.

Hamas Senior Official Yahya Sinwar House/Office was reportedly struck with multiple missiles moments ago. According to reports the #IDF is currently conducting intense airstrikes across multiple areas of Gaza.

Ο εκπρόσωπος της IDF είπε σε τοπικά ΜΜΕ ότι ο Σινγουάρ δεν τραυματίστηκε κατά το βομβαρδισμό. Στα social media κυκλοφορούν βίντεο που φέρονται να καταγράφουν την έκρηξη στο σπίτι του Σινγουάρ, όμως η αυθεντικότητά τους δεν έχει επαληθευτεί.

The Israeli Defense Forces (IDF) carried out airstrikes on the homes of #Hamas Political Bureau chairman #YahyaSinwar and his brother in #Gaza, on Sunday morning, according to an #IDF statement.#Israel pic.twitter.com/wLTi6ZQBqN

— Ruptly (@Ruptly) May 16, 2021