«Είναι ντροπή που το Rock & Roll Hall of Fame δεν συμπεριέλαβε τους Iron Maiden»

0

Έξαλλος με την απόφαση της επιτροπής ο Τζιν Σίμονς

Ο Τζιν Σίμονς κατακεραύνωσε το Rock & Roll Hall of Fame επειδή δεν άνοιξε τις πύλες του στους Rage Against The Machine και Iron Maiden φέτος.

Το πάνθεον της ροκ εντ ρολ, ανακοίνωσε την είσοδο των Jay-Z, Foo Fighters, Tina Turner, Todd Rundgren, The Go-Go's και Carole King.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που ήταν υποψήφιοι για μία θέση στο Rock & Roll Hall of Fame φέτος ήταν οι Rage Against The Machine και Iron Maiden, αλλά ο αποκλεισμός τους από την τελική λίστα του 2021 έχει ενοχλήσει τον τραγουδιστή και μπασίστα των KISS.

«Είναι ντροπή που το RR Hall of Fame δεν συμπεριέλαβε τους Maiden» έγραψε σε tweet. «Αηδιαστικό!» πρόσθεσε. Ο Τζινς Σίμονς έγραψε στη συνέχεια για τους Rage: «Δυστυχώς, οι Rage Against The Machine αποκλείστηκαν από το RR Hall of Fame. Πρέπει να ντρέπονται για τον εαυτό τους στο Rock & Roll Hall of Fame...».

To 2018 o Μπρους Ντίκινσον, τραγουδιστής των Iron Maiden δήλωσε για το Rock & Roll Hall of Fame: «Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι το Rock 'n' Roll Hall Of Fame είναι ένα μάτσο... για να είμαι ειλικρινής. Υπεύθυνοι είναι ένα μάτσο αναθεματισμένοι φαρισαίοι Αμερικάνοι που δεν θα καταλάβαιναν τι σημαίνει rock'n'roll ακόμα και αν τους χτύπαγε στα μούτρα. Θα πρέπει να σταματήσουν να παίρνουν Prozac και να αρχίσουν να πίνουν καμιά μπύρα».

Σε συνέντευξη νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο διευθύνων σύμβουλος του Rock & Roll Hall Of Fame, Γκρεγκ Χάρις μίλησε για τα σχόλια περί μη εκπροσώπησης της heavy metal μουσικής. «Είναι ενδιαφέρον, γιατί γιορτάζουμε τη metal» δήλωσε ο Χάρις στο Audacy Music. «Γιορτάζουμε όλες τις μορφές του rock'n'roll... Ορίσαμε υποψήφιους τους Maiden, τους Judas Priest έχουν, εντάξαμε τους Def Leppard».

Ενθουσιασμένοι πάντως για την είσοδό τους στο πάνθεον της ροκ είναι οι Foo Fighters.

Η alternative rock μπάντα θα τιμηθεί μαζί με τους Jay-Z, Todd Rundgren, Tina Turner, The Go-Go's και Carole King που επιλέχθηκαν με ψηφοφορία με τη συμμετοχή περίπου χιλίων επαγγελματιών και ιστορικών της μουσικής.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Rocket Mortgage FieldHouse στο Κλίβελαντ του Οχάιο στις 30 Οκτωβρίου.

Σε δηλώσεις του στο Rolling Stone, ο Γκρολ είπε ότι η αρχική του αντίδραση μόλις άκουσε την είδηση για την εισαγωγή των Foos ήταν «έκπληξη» και, φυσικά ένιωσε ευγνωμοσύνη.

«Μόλις συνειδητοποίησα ότι τη μισή μου ζωή είμαι σε αυτό το συγκρότημα» είπε. «Νομίζω, κατά κάποιον τρόπο, ότι έχω σχεδόν αγνοήσει πόσα έχουμε κάνει τα τελευταία 25 χρόνια. Νομίζω ότι επειδή εργάζομαι πάντα με μια κίνηση προς τα εμπρός, δεν αναλώνω πολύ χρόνο να κάθομαι κοιτάζοντας πίσω τι έχουμε κάνει ή να αναλογίζονται τα προηγούμενα επιτεύγματά μας. Απλώς ανυπομονώ για το επόμενο πράγμα. Έτσι, σήμερα ήταν λίγο πιο στοχαστικό από πριν» ανέφερε.

Ο Γκρολ πρόσθεσε ότι είναι κυρίως χαρούμενος για τους συνεργάτες του Τέιλορ Χόκινς, Πατ Σμιρ, Κρις Σίφλετ, Ράμι Τζάφι, Νέιτ Μέντελ, λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς ποτέ φανταζόταν ότι αυτό θα συνέβαινε».

Ο Ντέιβ Γκρολ έχει ενταχθεί στο Rock & Roll Hall Of Fame στο παρελθόν ως μέλος των Nirvana, ενώ η Τίνα Τάρνερ εντάχθηκε πρώτη φορά το 1991 ως μέλος του σχήματος Ike & Tina Turner.