Ιστορική ημέρα για τις ΗΠΑ: Τέλος οι μάσκες για τους πλήρως εμβολιασμένους

Για «μεγάλη μέρα» στον αγώνα εναντίον του κορονοϊού έκανε λόγο χθες, Πέμπτη (13/05) ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, καθώς τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ανακοίνωσαν πως όσοι έχουν ανοσοποιηθεί πλήρως για την COVID-19 δεν χρειάζεται πλέον να φορούν μάσκα.

«Αν έχετε εμβολιαστεί πλήρως, δεν έχετε πια ανάγκη να φοράτε μάσκα», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. «Βγάλτε τις μάσκες σας! Κερδίσατε το δικαίωμα να κάνετε κάτι για το οποίο οι Αμερικανοί είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο: να χαιρετάτε τους άλλους με ένα χαμόγελο».

If you’re not vaccinated yet — go to https://t.co/4MYpWqXVVo to find a shot, and mask up until you’re fully vaccinated. pic.twitter.com/qcyG2WyCG2

Folks, if you’re fully vaccinated — you no longer need to wear a mask.

«Πιστεύω πως αυτό είναι σημαντικό βήμα, μια μεγάλη ημέρα», πρόσθεσε, παροτρύνοντας τους Αμερικανούς που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί να το κάνουν χωρίς αργοπορία.

«Σας εκλιπαρώ: προστατεύστε τους εαυτούς σας ως τη γραμμή του τερματισμού. Ξέρετε όλοι πόσο επίφοβος είναι αυτός ο ιός», επέμεινε.

«Θα βγούμε» από την υγειονομική κρίση και «θα ανοικοδομήσουμε την οικονομία μας», συνέχισε. «Θα γνωρίσουμε ξανά τη χαρά, θα χαμογελάσουμε ξανά», συνέχισε.

The rule is now simple: get vaccinated or wear a mask until you do.

The choice is yours.

— President Biden (@POTUS) May 13, 2021