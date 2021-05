«Ράπισμα» του γιού του Νετανιάχου στην Τουρκία και τον Ερντογάν

Σκληρή απάντηση με ένα μάθημα ιστορίας δίνει ο γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Γιαΐρ Νετανιάχου, στους Τούρκους και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη ρητορική της Άγκυρας κατά του Ισραήλ στην ένταση που έχει ξεσπάσει με τους Παλαιστινίους.

Ο μεγαλύτερος από τους γιους του Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter: «Σε όλα τα τουρκικά bots που με ακολουθούν εδώ, ένα μάθημα γρήγορης ιστορίας. Δεν είστε γηγενείς στην Ανατολία, ήρθατε από την Κεντρική Ασία και διαπράξατε γενοκτονία σε βάρος του τοπικού Ελληνικού χριστιανικού πληθυσμού. Η Ινσταμπούλ είναι στην πραγματικότητα Κωνσταντινούπολη και την καταλάβατε παράνομα. Διαπράξατε επίσης γενοκτονία σε βάρος των Αρμενίων».

Συνεχίζει δε τονίζοντας: «Αυτή τη στιγμή έχετε καταλάβει παράνομα τη βόρεια Κύπρο, τη βόρεια Συρία και το Κουρδιστάν. Η χώρα σας διευθύνεται από έναν δικτάτορα, που θέλει να καταλάβει και να καταπιέσει τον αραβικό κόσμο, όπως στις μέρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας».

To all the Turkish bots that follow me here - quick history lesson. You are not native to Anatolia, you came from Central Asia and did a genocide to the local Greek Christian population. Istanbul is actually Constantinople and you illegally occupied it. You also did a genocide >>

— Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) May 13, 2021