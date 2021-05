Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε ότι στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σε σχολείο της πόλης Καζάν στη Ρωσία υπήρχε και δεύτερος δράστης, ο οποίος εξουδετερώθηκε.

Ο αριθμός των νεκρών παραμένει 11 και σύμφωνα με τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών δύο μαθητές σκοτώθηκαν πέφτοντας από τα παράθυρα της τάξης τους για να σωθούν.

Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης.

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV

— BNO News (@BNONews) May 11, 2021