Ιερέας αναρτούσε στο ίντερνετ εικόνες από τον βιασμό μικρού κοριτσιού

0

Ο 34χρονος πάστορας συνελήφθη και κρατείται

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση ενός ιερέα της Εκκλησίας των Βαπτιστών στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, ο οποίος κατηγορείται για ανάρτηση παιδικής πορνογραφίας στο ίντερνετ.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και λυπημένοι από τις κατηγορίες κατά του T. Elliott Welch», του πάστορα σε εκκλησία Βαπτιστών στο Στάνλεϊβιλ, έγραψε η Stanleyville Baptist Church στον λογαριασμό της στο Facebook στις 30 Απριλίου μετά τη σύλληψη του ιερέα. «Ο πάστορας Welch έχει παραιτηθεί», συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει η New York Post, η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε μετά από μια πληροφορία, που προήλθε από μη κερδοσκοπική οργάνωση, που εντοπίζει αγνοούμενα παιδιά και μάχεται κατά της παιδικής εκμετάλλευσης. «Πρόσφατα λάβαμε μια πληροφορία από την οργάνωση National Center for Missing and Exploited Children, ότι ένα άτομο αναρτούσε παιδική πορνογραφία στο ίντερνετ», ανέφερε το γραφείο του σερίφη. «Μετά από έρευνα στην κατοικία, συλλάβαμε και απαγγείλαμε κατηγορίες κατά του 34χρονου T Elliott Welch».

Το υλικό που ανέβηκε στο διαδίκτυο, αφορά ένα γυμνό κορίτσι ηλικίας περίπου 10 με 12 ετών, που βιάζεται από έναν ενήλικα, σύμφωνα με την Winston-Salem Journal. Ο Welch, ο οποίος είναι παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, κρατείται και έχει οριστεί εγγύηση 50.000 δολαρίων. Αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 13 Μαΐου.

Ο 34χρονος ανέλαβε ως πάστορας στη συγκεκριμένη εκκλησία τον Φεβρουάριο του 2020. Προηγουμένως εργαζόταν σε άλλες εκκλησίες, ενώ κήρυττε και στον δρόμο. Ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν γράψει μαζί ένα χριστουγεννιάτικο βιβλίο με τον τίτλο «Grace and Gingerbread: A 25-Day Devotional».