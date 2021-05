Σοκαριστικό βίντεο: Αυτοκίνητο Ισραηλινού έπεσε πάνω σε Παλαιστινίους – Σφοδρές συγκρούσεις

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στην Ιερουσαλήμ, όπου μαίνονται οι αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν εκατοντάδες τραυματίες.

Την ίδια ώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο που δείχνει έναν ισραηλινό οδηγό να πέφτει με το αυτοκίνητό του πάνω σε Παλαιστινίους κι εκείνοι να του αντεπιτίθενται.

«Ένας Εβραίος δραπετεύει λίγο πριν τον λιντσάρουν, αφού του επιτίθενται στο αυτοκίνητό του με πέτρες. Ένας αστυνομικός που βρέθηκε μπροστά σταμάτησε τον βίαιο όχλο», έγραψε το ισραηλινό ΥΠΕΞ, σχολιάζοντας το βίντεο.

Jerusalem, a short while ago: A Jewish man narrowly escapes lynching after his car is pelted with rocks. A policeman on the scene stops the violent mob. pic.twitter.com/OmkwkfGPQv

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 10, 2021