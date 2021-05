Πανικός στο Λονδίνο από πυρκαγιά σε 19όροφο συγκρότημα κατοικιών

Πυροσβέστες στο Λονδίνο επιχείρησαν σήμερα να κατασβέσουν την φωτιά που είχε ξεσπάσει σε ένα 19όροφο συγκρότημα κατοικιών στα ανατολικά της πρωτεύουσας με καπνό να υψώνεται ακόμη από κάποια τμήματα του 8ου, του 9ου και του 10ου ορόφου και με ασθενοφόρα να βρίσκονται στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι στις 12:00 ώρα Ελλάδας η φωτιά φαινόταν να έχει σβήσει. Περίπου 100 πυροσβέστες επιχείρησαν στο κτίριο, ενώ στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι απέστειλε στην περιοχή πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτικό προσωπικό και οχήματα υποστήριξης. "Προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε αρκετούς ανθρώπους και παραμένουν στο σημείο συνεργαζόμενοι με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης", είπαν.

Η φωτιά που ξέσπασε στο ανατολικό σημείο της βρετανικής πρωτεύουσας, κοντά στην επιχειρηματική συνοικία Κανάρι Γουόρφ, σημειώνεται σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο Γκρένφελ Τάουερ του δυτικού Λονδίνου από την οποία έχασαν τη ζωή τους 72 άνθρωποι.

Η φωτιά εκεί είχε πάρει γρήγορα τεράστιες διαστάσεις εξαιτίας και του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου και είχε σταθεί αφορμή για να ανοίξει ο διάλογος για την αφαίρεση αυτού του τύπου περιβλήματος από πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών.

Μόλις φέτος η κυβέρνηση ανακοίνωσε με ποιόν τρόπο θα συμβάλει στην χρηματοδότηση της αφαίρεσης του περιβλήματος στα κτίρια αυτά.

‘Corrupt Tory Britain’ as 20 fire engines at tower block in East London this morning, still covered in the same cladding as #Grenfell, thankfully all residents safe pic.twitter.com/A1n4sX5KYr

— Aamer Anwar🎗✊🏽#BlackLivesMatter (@AamerAnwar) May 7, 2021