Κορονοϊός: Αντίστροφη μέτρηση για το χάπι της Pfizer – Πότε αναμένεται να είναι έτοιμο

Τον χρονικό ορίζοντα μέχρι τον οποίο θα είναι έτοιμο το χάπι της Pfizer κατά του κορονοϊού, έδωσε στη δημοσιότητα η Daily Mail.

Αναλυτικότερα, όπως μετέδωσε το βρετανικό μέσα, το χάπι της Pfizer κατά της Covid-19 μπορεί να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2021 αν οι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους στις ΗΠΑ και στο Βέλγιο είναι αποτελεσματικές.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν φάρμακα για τον κορονοϊό, παρά μόνο εμβόλια. Αν ανακαλυφθεί ένα τέτοιο φάρμακο, αυτό μπορεί να σημαίνει το τέλος των lockdown για πάντα, σύμφωνα με ειδικό που επικαλείται το δημοσίευμα.

Η Pfizer, η εταιρεία που δημιούργησε ένα από τα εμβόλια, κάνει ήδη δοκιμές του πειραματικού χαπιού σε ανθρώπους. Το αντιικό φάρμακο PF-07321332 μπορεί να χορηγείται για να αποτραπεί η σοβαρή νόσηση σε ανθρώπους που έχουν αρχίσει να εμφανίζουν συμπτώματα.

Pfizer's anti-Covid pill may be ready this YEAR as first human trials are set to end in May https://t.co/6WaUg4jNZs

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 26, 2021