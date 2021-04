Η Σουηδία «ξέμεινε» από… σπέρμα λόγω κορονοϊού

Αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη... σπέρματος για υποβοηθούμενη κύηση βρίσκεται η Σουηδία, καθώς οι δυνητικοί δωρητές αποφεύγουν τα νοσοκομεία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, με αποτέλεσμα να παύσουν οι διαδικασίες τεχνητής γονιμοποίησης σε μεγάλα τμήματα του υγειονομικού συστήματος και να παραταθούν για χρόνια οι περίοδοι αναμονής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,

«Ξεμένουμε από σπέρμα. Πότε δεν είχαμε τόσο λίγους δωρητές όσο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους», δήλωσε η Αν Τούριν Κγέλμπεργκ, επικεφαλής της μονάδας αναπαραγωγής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Γκέτενμποργκ.

Η έλλειψη σημαίνει ότι ο χρόνος αναμονής για υποβοηθούμενη κύηση αυξήθηκε πέρυσι από τους περίπου έξι μήνες σε σχεδόν 30 μήνες, ίσως και περισσότερο, δήλωσαν στο Reuters γιατροί με γνώση της κατάστασης.

«Δημιουργεί άγχος που δεν μπορούμε να έχουμε μια σαφή χρονική περίοδο ή ημερομηνία για τη θεραπεία», δήλωσε η Έλιν Μπεργκστεν, 28 ετών, μαθηματικός από τη νότια Σουηδία.

Sweden faces sperm deficit as pandemic keeps donors away from clinics https://t.co/G9VXtKVBxu pic.twitter.com/2qKNlO1K1P

— Reuters (@Reuters) April 15, 2021