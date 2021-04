Απίστευτο ευτράπελο: Βουλευτής εμφανίστηκε γυμνός σε τηλεδιάσκεψη στη Βουλή

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν όσοι διάβασαν την «The Canadian Press», καθώς η εφημερίδα του Καναδά δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης, στο οποίο φαίνεται πολιτικός της χώρας να είναι ολόγυμνος κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης της Βουλής την Τετάρτη.

Όπως αναφέρουν καναδικά ΜΜΕ, ο Ουίλιαμ Εϊμος καταγράφηκε από την κάμερα χωρίς ρούχα στο γραφείο του, με φόντο τις καναδικές σημαίες.

Ο 46χρονος, που εκπροσωπεί το Κεμπέκ, ζήτησε αργότερα συγγνώμη για το περιστατικό, το οποίο όπως είπε «ήταν ακούσιο και μη ηθελημένο».

«Ήταν ένα ατυχές λάθος», δήλωσε ο βουλευτής. «Η κάμερα ήταν κατά λάθος ανοιχτή, καθώς άλλαζα ρούχα, γιατί πριν είχα πάει για τρέξιμο. Ειλικρινά, ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους μου στη Βουλή για αυτό», είπε.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.

— Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021