Ένοπλος ταμπουρώθηκε σε δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου στη Χονολουλού

Συναγερμός σε ξενοδοχείο στη Χονολουλού, όταν σύμφωνα με τη dailymail. co.uk ένας οπλισμένος άντρας ταμπουρώθηκε μέσα σε δωμάτιο, αφού προηγήθηκαν πυροβολισμοί.

Ο αστυνομικός επικεφαλής ανέφερε πως η ομάδα του δέχτηκε μια κλήση για να επέμβει στο ξενοδοχείο Kahala Hotel & Resort, έπειτα από αναφορές για «πολλαπλούς πυροβολισμούς».

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο KITV, ο άντρας που φέρει πυροβόλο όλπο, φέρεται να πυροβόλησε πέντε φορές από το μπαλκόνι δωματίου στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου, ενώ η ασφάλεια του ξενοδοχείου ανταποκρίθηκε άμεσα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει διαπραγματευτές της αστυνομίας.

