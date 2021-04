Τρίχρονος πυροβόλησε και σκότωσε το μόλις 8 μηνών αδελφάκι του στο Χιούστον

Τραγικό τέλος είχε το παιχνίδι ενός αγοριού μόλις 3 ετών με όπλο που βρήκε μέσα στο σπίτι του στο Χιούστον, καθώς πυροβόλησε και σκότωσε το μόλις 8 μηνών αδελφάκι του, όπως ανακοίνωσε η τοπική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την υπαρχηγό της Αστυνομίας του Χιούστον, το τρίχρονο αγοράκι βρήκε το όπλο στο σπίτι και καθώς το περιεργαζόταν, πυροβόλησε το βρέφος στην κοιλιακή χώρα. Αμέσως οι γονείς τους μετέφεραν το τραυματισμένο αγοράκι στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

HPD commanders & PIO are en route to the shooting of a child, reportedly at an apartment at 3130 Crestdale Dr near Kempwood in west Houston.

The child was brought to a hospital at 921 Gessner Rd about 10:55 am & pronounced deceased.

No other info at this time. #hounews pic.twitter.com/rbOaVrbrya

— Houston Police (@houstonpolice) April 9, 2021