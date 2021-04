Ποια είναι τα 8 πιθανά συμπτώματα θρόμβωσης μετά το εμβόλιο που πρέπει να μας ανησυχήσουν

Ένα από τα κορυφαία θέματα της επικαιρότητας σχετικά με την πανδημία και τους εμβολιασμούς είναι αναμφίβολα το εμβόλιο της AstraZeneca για τον κορονοϊό και οι έρευνες για περιστατικά θρομβώσεων.

Αν και η σχέση μεταξύ του εν λόγω εμβολίου και του σπάνιου τύπου θρόμβωσης δεν έχει ακόμα αποδειχτεί, οι ειδικοί ισχυρίζονται πως οι ενδείξεις συσσωρεύονται.

Ωστόσο, η βρετανική συμβουλευτική επιτροπή για τη χορήγηση των εμβολίων Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) συμβουλεύει πως σε υγιείς ενήλικες κάτω των 30 ετών πρέπει να χορηγείται διαφορετικό εμβόλιο.

Ο λόγος για την «εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση» (CVST), η οποία αφορά στην ύπαρξη ενός θρόμβου σε μια μεγάλη φλέβα του εγκεφάλου. Ο θρόμβος μπορεί να εμποδίσει τη ροή του αίματος στο κεφάλι, μειώνοντας την πρόσληψη οξυγόνου και επιφέροντας δυσλειτουργίες στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

