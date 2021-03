Γάλλος αστροναύτης τίμησε την 25η Μαρτίου με εικόνες της Αθήνας από το Διάστημα

Ο Γάλλος αστροναύτης, Thomas Pesquet, που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA τίμησε και αυτός, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, την εθνική εορτή της Ελλάδας στις 25 Μαρτίου. Ο Pesquet έστειλε τις ευχές του στη χώρα μας με δύο φωτογραφίες από το Διάστημα, τις οποίες ανάρτησε στο διαδίκτυο, στους λογαριασμούς του στο Instagram και στο Twitter.

Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται το κέντρο της Αθήνας και στη δεύτερη το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

A picture of the capital and its airport to celebrate #Greece200years 🇬🇷. You can see the Acropolis with its sanctuary of Artemis Brauroni in this picture. #Artemis is the Greek goddess that @NASA named its Moon programme after! Μακάρι μια μέρα να δούμε κι Έλληνες αστροναύτες! pic.twitter.com/jxHD2MvM0G

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) March 25, 2021