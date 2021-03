Απίστευτη κτηνωδία: Τρομοκράτες αποκεφαλίζουν ακόμα και παιδιά στη Μοζαμβίκη

Παιδιά ηλικίας ακόμη και 11 ετών αποκεφαλίζονται στην Μοζαμβίκη, κατήγγειλε σήμερα η οργάνωση αρωγής Save the Children, που έχει την έδρα της στη Βρετανία, στο πλαίσιο εξέγερσης ισλαμιστών κατά την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι και πολλοί περισσότεροι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση σημείωσε, ότι μίλησε με εκτοπισμένες οικογένειες που περιέγραψαν "τρομακτικές σκηνές" ανθρωποκτονιών, με μητέρες που μιλούσαν για τη δολοφονία των μικρών γιων τους. Σε μία περίπτωση, μια γυναίκα κρύφτηκε, αβοήθητη, με τα άλλα τρία παιδιά της την ώρα που ο 12χρονος γιος της δολοφονείτο εκεί κοντά.

"Προσπαθήσαμε να διαφύγουμε προς το δάσος, αλλά έπιασαν τον μεγαλύτερο γιο μου και τον αποκεφάλισαν", διηγήθηκε η 28χρονη, η οποία σύμφωνα με την Save the Children ονομάζεται Έλσα. "Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα επειδή θα μας σκότωναν κι εμάς". Μια άλλη μητέρα, μια 29χρονη που ονομάζεται Αμέλια, σύμφωνα με την ΜΚΟ, είπε ότι ο γιος της ήταν μόλις 11 όταν τον σκότωσαν ένοπλοι άνδρες.

New Release from Save the Children International : Armed groups are beheading children as young as 11 in Mozambique's northern province of Cabo Delgado. Heartbreaking testimonies from devastated parents. Read more here: https://t.co/NPl9yMD3Ol pic.twitter.com/PxIhA3b8Dw

