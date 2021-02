Έκρηξη σε ισραηλινό φορτηγό-πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

Μια έκρηξη τα αίτια της οποίας ακόμη είναι άγνωστα, σημειώθηκε σε ένα ισραηλινό φορτηγό πλοίο, το οποίο κατά τα φαινόμενα κατευθυνόταν από τη Σαουδική Αραβία στη Σιγκαπούρη. Το περιστατικό συνέβη στον Κόλπο του Ομάν, όπως ανέφεραν σήμερα (26/02) εταιρείες που παρακολουθούν τις θαλάσσιες μεταφορές.

Δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες από την έκρηξη.

Το «MV Helios Ray», το οποίο μετέφερε οχήματα, «επλήγη από μια έκρηξη στον Κόλπο του Ομάν», ανέφερε η Dryad Global, μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πλοίο έκανε το δρομολόγιο από το Νταμάν της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας με προορισμό τη Σιγκαπούρη όταν σημειώθηκε η έκρηξη, ενώ έπλεε στα βορειοδυτικά του Ομάν. Είναι ιδιοκτησίας της ισραηλινής εταιρείας HELIOS Ltd, η οποία εδρεύει στη Νήσο του Μαν.

Explosion reported Gulf of Oman 25/02/2021 2040UTC. It is reported Helios Ray has suffered an explosion. Vessel and crew believed to be safe. Please see below images for more information view @neptune_p2p #maritimesecurity pic.twitter.com/73I2Mes6RG

An explosion struck an Israeli-owned cargo ship sailing in the Gulf of Oman Friday. The crew and vessel were safe. The explosion forced the vessel, reported to be the Helios Ray, to head to the nearest port. pic.twitter.com/vT7IZkKegq

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 26, 2021