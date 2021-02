Σε κρίσιμη κατάσταση ο Τάιγκερ Γουντς μετά από σοβαρό τροχαίο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Τάιγκερ Γουντς μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε στο Λος Αντζελες.

Ο πιο διάσημος παίχτης στην ιστορία του γκολφ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το οποίο αναποδογύρισε και έπεσε σε δέντρα.

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά δίκτυα, έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και η κατάσταση του χαρακτηρίζεται αρκετά σοβαρή χωρίς ωστόσο να εκφράζονται φόβοι για την ζωή του.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D

— MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021